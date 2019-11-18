Петра Порошенко хотят лишить неприкосновенности

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предложило Генеральной прокуратуре обратиться к Верховной раде с запросом о привлечении к уголовной ответственности экс-президента страны Петра Порошенко.

Речь идет о возможном неправомерном влиянии на отбор членов Высшего совета правосудия в марте–мае 2019 года, подозреваемым по которому проходит Порошенко. Бывшего президента Украины подозревают в свержении конституционного строя или захвате государственной власти, а также в злоупотреблении служебным положением, пишет «Лента.Ру».

Ранее сообщалось, что экс-президент уже не первый раз игнорирует повестки следователей с приглашением на допрос. Вместо него приходит его адвокат и объясняет отсутствие своего подзащитного тем, что Порошенко теперь является народным депутатом Украины и работает в сессионном зале.

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