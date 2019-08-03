Петербуржцы приняли концерт Rammstein за пожар
В культурной столице приняли файер-шоу концерта немецкой рок-группы Rammstein за пожар. Обеспокоенные жители Санкт-Петербурга распространили в соцсетях видео с клубами дыма над «Газпром-Ареной», где в тот момент проходило выступление немецкого коллектива.
На кадрах очевидцев видно, как над петербургским стадионом поднимаются сполохи огня и клубы черного дыма, которые образовались от спецэффектов шоу, передает ИА Regnum.
Отметим, 2 августа Rammstein выступали в Санкт-Петербурге в рамках своего летнего европейского гастрольного тура. До этого они дали концерт в столичных «Лужниках».
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