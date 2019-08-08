Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации изменщиков

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении общества защиты животных «Ответ». Зоозащитники предложили бесплатно кастрировать неверных мужей.

Баннер с лозунгом «Акция-кастрация. Кот — 1000 руб. Кошка — 2500 руб. Неверный муж — бесплатно» ветеринарная клиника разместила напротив входа на станцию метро «Улица Дыбенко».

В итоге возмущенные жители культурной столицы подали пять жалоб на непристойную рекламу, сообщает пресс-служба городского УФАС.

Уголовное дело было возбуждено по признакам нарушения п. 6 ст. 5 Закона о рекламе (запрет на использование оскорбительных образов и выражений).

Заседание комиссии по этому вопросу назначено на 23 августа.

Но у нас есть и хорошие новости. Накануне прохожие заметили на балконе одной из казанских многоэтажек взрослую львицу и пришли в полный восторг.