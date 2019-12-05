В Петербурге тест-драйв закончился краш-тестом

В утреннем ДТП на улицах Санкт-Петербурга пострадало 11 автомобилей. Виновницей стала авто-леди, которая взяла автомобиль на тест-драйв.

Авария произошла около 10 часов утра 5 декабря. По предварительным данным, 25-летняя девушка за рулём автомобиля Audi A7, двигаясь во втором ряду, врезалась в стоящий перед пешеходным переходом Mercedes. После чего снесла препятствия, выехала на газон и по касательной задела 11 автомобилей. В результате пострадали два человека, пишет «Вести.Ru».

Ранее сообщалось, что в Волгограде на проспекте Ленина в районе площади Возрождения произошла массовая авария с участием более 10 автомобилей. По последней информации, пострадал, минимум, один человек.

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