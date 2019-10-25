В Петербурге ребенок упал в плохо закрытый люк канализации
Маленький ребенок провалился в канализационный люк в Санкт-Петербурге на глазах у матери. Он наступил на крышку, и та неожиданно перевернулась.
Инцидент произошел на проспекте Космонавтов. На помощь провалившемуся мальчику бросились мать и прохожие. Они откинули крышку люка и вытянули ребенка наверх за руки.
Депутат Госдумы, первый зампредседателя парламентского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов сказал телеканалу «360», что ответственность за люки лежит на собственниках, в данном случае – на водоканале. Он напомнил, что сейчас существуют новые лючные системы, но ставят их пока не везде.
Ранее в Королеве 21-летний молодой человек провалился в колодец теплосети. Чтобы выбраться, ему понадобилась помощь спасателей.
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