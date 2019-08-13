Спасатели извлекли молодого человека из колодца теплосети

21-летнего жителя города Королёв спасатели извлекли из сбросного колодца теплосети, куда молодой человек по неосторожности провалился.

«Во вторник, 13 августа, спасатели поисково-спасательного отряда №10 Ногинского территориального управления Мособлпожспаса извлекли мужчину из сбросного колодца теплосети. Старший смены поисково-спасательного отряда Павел Неженцев сообщил, что инцидент произошел в 1:30 на обочине Ярославского шоссе в городском округе Королев. О происшествии по телефону экстренных служб сообщил потерпевший, он также пояснил спасателям, что из-за полученных травм самостоятельно выбраться не может, срочно требовалась помощь специалистов», ― сообщается в пресс-релизе Мособлпожспаса.

Сообщается, что при падении в двухметровый колодец молодой человек получил травмы, из-за которых сам мог передвигаться с большим трудом. «При осмотре у него было выявлено подозрение на ушиб ребер, бедра и вывих ноги. Спасатели спустились в колодец и на месте оказали первую помощь. Пострадавшему пришлось зафиксировать повреждения. Далее, при помощи спасательного щита и спасательной веревки подняли его на поверхность», - уточнил старший смены Неженцев, его слова приводятся в сообщении для прессы.

После извлечения из колодца спасатели передали пострадавшего врачам прибывшей на место «скорой».