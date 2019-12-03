В Петербурге 220 пожарных всю ночь тушили ангар с химикатами
В поселке Шушары Ленинградской области загорелся ангар с химическими удобрениями и каучуком. Пожар тушили 220 человек и 49 единиц техники.
Сообщение о возгорании поступило в 2:13 3 декабря. Огнем охватило 12 тыс. метров.
Через 46 минут после поступления сообщения пожару присвоили четвертый ранг сложности. На место отправили пожарный поезд и химико-радиометрическую лабораторию.
Огонь удалось локализовать к 8 утра, пишет РБК. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в Хакасии арестовали начальника пожарной части, который поджигал дома для проверки реакции коллег на пожары.
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