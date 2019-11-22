Памятник создателю АК-47 Калашникову открыли в Петербурге

В Санкт-Петербурге открыли бронзовую скульптуру российскому оружейнику Михаилу Калашникову. Мероприятие приурочено к 100-летию со дня его рождения.

Скульптура установлена в Петропавловской крепости. На открытие памятника приехала дочь оружейника – Елена, передает «ПолитЭксперт».

Глава музея артиллерии, инженерных войск и войск связи МО РФ Валерий Крылов на церемонии открытия рассказал, что Калашников при жизни называл музеи академией для будущих конструкторов.

«Знаковое событие сегодня произошло. Крупная коллекция оружия, созданная Михаилом Тимофеевичем, находится и хранится в стенах нашего музея», – заявил Крылов.

Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года. Он является создателем всемирно известного автомата Калашникова, принятого на вооружение в СССР в 1949 году. Американская армия в 2019 году планировала закупить макеты автомата для учебной стрельбы.

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