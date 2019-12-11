В Петербурге найден римский император с лицом Путина

В Санкт-Петербурге на Малом проспекте Петроградской стороны достроили новый торговый комплекс EVROPA. Его фасад украшает статуя римского императора Октавиана Августа, в лице которой внимательные пользователи соцсетей узнали главу России Владимира Путина.

«Если что, так, по версии скульптора, выглядит римский император Октавиан Август», — написал на своей странице в Facebook журналист Алексей Коломенцев, приложив снимки ТК и самой статуи.

При этом, в комментариях к записи пользователи отмтеили, что исходная статуя императора, вообще-то, не слишком похожа на Владимира Владимировича.

Ранее екатеринбуржцы на выставке в галерее искусств заставили художников прикрыть стикерами интимные места обнаженных женщин, изображенных на картинах.

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