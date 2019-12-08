Екатеринбуржцев смутили прелести женщин на полотнах картин

Екатеринбуржцев смутили прелести женщин на полотнах картин

Фото: Салават Фазлитдинов

В Екатеринбурге на выставке в галерее искусств художников заставили прикрыть стикерами интимные места обнаженных женщин, изображенных на картинах. На полотна пожаловались родители, посещавшие галерею с детьми.

Их смутило, что выставка имеет возрастной ценз 0+

Однако позднее арт-директор галереи «Урал-Постер» Салават Фазлитдинов рассказал Znak, что накануне стикеры с картин сняли.

«Не знаю, почему устроители так решили. Возможно, они хотели перестраховаться. Особенно показательна картина из „Мастера и Маргариты“, где королева бала Маргарита предстает обнаженной, как нам это показано в том числе и в кино», — сказал он.

Ранее в Дрездене неизвестные обчистили саксонскую сокровищницу «Зеленый свод», в которой хранились исторические драгоценности и бриллианты.

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