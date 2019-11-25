В Дрездене разграбили саксонскую сокровищницу «Зеленый свод»

В Дрездене неизвестные ограбили саксонскую сокровищницу «Зеленый свод», в которой хранились исторические драгоценности и бриллианты.

Bild со ссылкой на неназванный источник сообщает, что грабители подожгли траснформатор, находящийся под мостом Августа Сильного. Когда из-за этого в музее отключилось электричество, они проникли в здание через окно.

Общая стоимость похищенного превышает сумму в миллиард евро. При этом, как отмечает собеседник издания, все громоздкие предметы, такие как картины и вазы, остались. Таблоид отмечает, что это может быть крупнейшая кража в послевоенной истории.

Здание музея «Зеленый свод» построили в XVI веке. В 1723 году саксонский курфюрст Август Сильный разместил в нем сокровищницу. Сейчас это один из самых известных музеев Дрездена, который ежегодно посещают больше 500 тысяч человек.

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