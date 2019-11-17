Задрапировавший грудь Мадонны вандал пойман в Москве

В столице мужчина повредил скульптурную композицию «Мадонна с младенцем» художника Леонида Берлина, которая установлена на станции «Римская» в московском метро. Это произошло еще 30 октября.

На фотографиях скульптуры, появившихся в социальных сетях, видно, что вандал задрапировал обнаженную грудь Мадонны. По мнению пользователей, явно из нецензурных соображений.

По информации РИА «Новости», злоумышленника уже задержали. Что побудило его совершить такой проступок пока неизвестно.

Сколько времени потребуется на восстановление композиции пока также не сообщается.

Ранее суд отправил в тюрьму на 2,5 года Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее.

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