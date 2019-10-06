В Петербурге двое азиатов изнасиловали студентку из США
В Санкт-Петербурге изнасиловали 21-летнюю американскую студентку. Девушка приехала по обмену Высшей школы экономики.
Двое неизвестных мужчин напали на нее рядом с домом №3 на Казанской улице. Позднее девушку доставили из ближайшего парка в Мариинскую больницу.
Студентка описала насильников как азиатов среднего роста. На одном из них была желтая спортивная кофта с красной надписью Brazil на спине.
По обнаруженным на теле жертвы отпечаткам полицейские установили личность 27-летнего уроженца Украины. Однако девушка не узнала его по фотографиям.
Как отмечает ИА Regnum, студентка приехала в культурную столицу России меньше месяца назад.
Ранее сбежавший из-под домашнего ареста экс-полицейский убил свою бывшую супругу. После этого случая против инспектора ФСИН возбудили уголовное дело.
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