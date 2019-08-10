В Петербурге авто после ДТП влетело в пешеходов

На пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников в Санкт-Петербурге автомобиль вылетел с дороги прямо на пешеходов, которые дожидались зеленого сигнала светофора.

По информации телеграм-канала «112», 82-летний Владислав Доровский за рулем Kia Rio не пропустил Hyundai Solaris. От удара Hyundai вылетел на тротуар, где и стояли пешеходы.

В результате аварии один из пешеходов был доставлен в больницу в тяжелом сотоянии. Еще три человека получили травмы легкой и средней тяжести. Водители обоих авто не пострадали.

Ранее пять автомобилей столкнулись на МКАД.