В Петербурге авто после ДТП влетело в пешеходов
На пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников в Санкт-Петербурге автомобиль вылетел с дороги прямо на пешеходов, которые дожидались зеленого сигнала светофора.
По информации телеграм-канала «112», 82-летний Владислав Доровский за рулем Kia Rio не пропустил Hyundai Solaris. От удара Hyundai вылетел на тротуар, где и стояли пешеходы.
В результате аварии один из пешеходов был доставлен в больницу в тяжелом сотоянии. Еще три человека получили травмы легкой и средней тяжести. Водители обоих авто не пострадали.
Ранее пять автомобилей столкнулись на МКАД.
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