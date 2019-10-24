Песков: списанные Россией африканские долги «невозвратные»

Списав многомиллиардные долги африканским странам, Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что речь идет о невозвратных долгах.

По словам Пескова, большая часть одолженных средств передалась африканским странам решением бюро ЦК КПСС. При этом долговое бремя тормозило сотрудничество российских компаний с африканскими странами.

Это помогло расчистить поле для деятельности бизнесменов из РФ в Африке, передает слова пресс-секретаря Путина ФБА «Экономика сегодня».

Речь идет о заявлении президента Путина о том, что общая сумма долгов, которые Россия простила государствам Африки, превышает $20 млрд. Об этом глава государства рассказал ранее на саммите Россия-Африка.

Накануне глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил что внедрение российских технологий АЭС позволит решить проблемы с энергоснабжением африканских территорий, и Россия готова предложить целый комплекс своих наработок.