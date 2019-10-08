Песков: Слова Трампа о России расходятся с делом

Смысл слов президента США Дональда Трампа о необходимости поладить с Россией до сих пор не раскрыт. Чаще всего эти заявления, к сожалению, расходятся с делом, считают в Кремле.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, как в Кремле относятся к звучащей в США критике в адрес американского лидера за якобы чрезмерную дружелюбность по отношению к Москве, пишет «РИА Новости».



В Кремле слышали о намерении Трампа поладить с Россией, но смысл этих слов американского лидера до сих пор не вяжется с действиями Штатов во внешней политике. «Непонятно, что это означает, потому что действительность наших взаимоотношений, к нашему сожалению, глубоко расходится с этими изначальными заявлениями президента Трампа», – сказал Песков.



Ранее Дональд Трамп заявил, что США планирует поладить с Россией. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции в Вашингтоне с финским президентом Саули Ниинесте.