Дональд Трамп хочет поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что США планирует поладить с Россией. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции в Вашингтоне с финским президентом Саули Ниинесте.

Прокомментировать отношения с Россией Трамп решил, отвечая на вопрос об обвинениях в его адрес в связи с разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским и угрозой импичмента.

«Вы можете спросить Путина - никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп», - сказал американский президент.



При этом он отметил, что поладить с Россией было бы разумно, пишет «РИА Новости».

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Москва может быть причастна к скандалу вокруг телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.