Песков рассказал повысят ли пенсионный возраст еще на 3 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обсуждает новое повышение пенсионного возраста. Реакция последовала в ответ на упорные слухи об увеличении возраста выхода на пенсию еще на три года.

«Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются», - приводит его слова РИА Новости.

Ранее независимый экономист, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский заявил, что в коридорах власти ходят разговоры о повышении возраста выхода на пенсию еще на три года. Таким образом, для женщин он может составить 63 года, для мужчин – 68 лет.

Министр экономического развития Максим Орешкин обещал не поднимать вопрос повышения пенсионного возраста до 2036 года.