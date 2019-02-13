Новое повышение пенсионного возраста обсудят через 17 лет

Российское правительство до 2036 года не станет обсуждать повышение пенсионного возраста. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин.

По его словам, реформа сконструирована таким образом, чтобы «в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался». По его словам, до 2036 года повышение возраста выхода на пенсию не предусмотрено.

Орешкин признался «Ведомостям», что без реформы не удалось бы увеличить на 7% пенсии с 1 января 2019 года. При этом он добавил, что эффект от реформы можно оценить только спустя несколько лет.

Летом 2018 года в Госдуму внесли законопроект о повышении возраста выхода на пенсию. Депутаты предлагали установить пенсионный возраст для женщин 63 года, для мужчин – 65 лет. Президент России Владимир Путин внес в документ коррективы, снизив возраст выхода на пенсию до 60 лет для женщин и 63 для мужчин. Для досрочного выхода на пенсию женщинам необходимо проработать 37 лет, мужчинам – 42 года.