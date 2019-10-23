Дмитрий Песков: США предали курдов в Сирии

Власти США, поддерживавшие на протяжении последних нескольких лет курдов, фактически бросили их в Сирии. Они оставили их на границе, вынуждая воевать с турками, считают в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.

По словам Пескова, если курдские формирования с вооружениями не отойдут, они могут попасть «под каток турецкой армии», пишет «Лента.Ру».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом оценил ситуацию в Сирии.

«Ситуация в регионе очень острая, мы это все видим, понимаем, я думаю, наша встреча сегодняшняя, наши консультации очень востребованы», - сказал Владимир Путин.