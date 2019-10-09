Песков ответил Лукашенко о конфликте в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил президенту Белоруссии Александра Лукашенко о том, что РФ не является стороной украинского кризиса. Тот ранее заявил о том, что ситуация в Донбассе - результат конфликта России и Украины.

«Не важно, кто кого кем считает, важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов», — сказал Песков. Также он отметил, что главное — это помочь Украине справиться с жизненно важной для нее проблемой.

По словам Пескова, Россия никогда не была и не будет стороной конфликта в Донбассе, пишет РБК.

Напомним, Александр Лукашенко в ходе своего выступления на международном форуме «Минский диалог» сказал, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной, урегулировать который возможно путем более тесных переговоров двух стран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ранее ввести миротворцев в Донбасс. Тем самым взять под контроль участок украинско-российской границы.