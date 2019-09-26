Лукашенко готов ввести миротворцев в Донбасс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс. Тем самым взять под контроль участок украинско-российской границы.

Белорусские миротворцы смогут, если нужно, закрыть границу протяженностью 400 км между Россией и Украиной, которая сейчас не контролируется Киевом.

При этом глава республики подчеркнул, что придерживается позиции «единой и неделимой» Украины. Но для того чтобы урегулировать конфликт в Донбассе необходимо перейти к конкретным действиям, пишут «Известия».

Также Лукашенко отметил, что на месте президента Украины сделал бы все, чтобы прекратить войну, которая принесла огромное количество жертв и страданий.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет ни с кем дружить против России.