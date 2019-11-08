Песков оценил возможность оштрафовать президента России

Вопрос о том, может ли суд в России оштрафовать главу государства, должны решать представители судебного сообщества.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность назначения штрафа российскому лидеру по аналогии с тем, как это произошло в США с Дональдом Трампом.

Песков сказал, что президент РФ Владимир Путин обладает определенным иммунитетом и посоветовал обратиться с таким вопросом в судебные органы или читать законы, пишет «Лента.Ру».

Вопрос был задан Пескову журналистами после того как стало известно, что верховный суд Нью-Йорка предписал президенту США Дональду Трампу выплатить $2 млн нескольким благотворительным организациям в рамках урегулирования исковой жалобы.

Трампа обвиняют в использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.

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