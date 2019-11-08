Дональду Трампу выписали штраф
Верховный суд Нью-Йорка предписал президенту США Дональду Трампу выплатить $2 млн нескольким благотворительным организациям в рамках урегулирования исковой жалобы.
Трампа обвиняют в использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года, пишет РБК.
Президент, в свою очередь, утверждает, что все собранные средства пошли на благотворительные цели, а генпрокурор штата Нью-Йорк «сознательно искажает суть судебного соглашения в политических целях».
Ранее Дональд Трамп высмеял своего возможного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Тот впервые высказался за импичмент американского президента.
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