Дональду Трампу выписали штраф

Верховный суд Нью-Йорка предписал президенту США Дональду Трампу выплатить $2 млн нескольким благотворительным организациям в рамках урегулирования исковой жалобы.

Трампа обвиняют в использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года, пишет РБК.

Президент, в свою очередь, утверждает, что все собранные средства пошли на благотворительные цели, а генпрокурор штата Нью-Йорк «сознательно искажает суть судебного соглашения в политических целях».

Ранее Дональд Трамп высмеял своего возможного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Тот впервые высказался за импичмент американского президента.