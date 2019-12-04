Первый в мире сгибающийся телефон не понравился россиянам

Сгибающийся смартфон не нашёл своих покупателей в России.

Продажи первого в мире серийного телефона Samsung Galaxy Fold провалились с треском. С момента продаж - неделю назад их купили чуть больше тысячи штук. Высокая стоимость новинки, возможно, один из факторов - 159 990 рублей.

Причем продажи смартфонов резко снижаются. Теперь их продаётся около 100–150 в неделю, пишут «Известия».

Ранее Роскачество провело исследование популярных моделей смартфонов и выбрало лидера. В проверке участвовали восемь новинок.

Специалисты изучили iPhone 11, Pro и Pro Max, Samsung Galaxy Fold, Honor 20, Motorola One Action, Xiaomi Mi 9T Pro и Xiaomi Mi A3. Лучшим признан смартфон iPhone 11 Pro Max.

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