Первые электронные паспорта раздадут в 2020 году

Кабмин России планирует изготовить первую партию электронных паспортов в начале 2020 года.

Такое заявление вице-премьер РФ Максим Акимов сделал на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, это будет пластиковая карта с российским чипом. Первые 100 тысяч паспортов изготовят в следующем году.

Акимов попросил российского лидера провести общенациональный конкурс на лучший дизайн электронного паспорта. «Чтобы это было современное решение, красивое, и оно было людьми поддержано»,— сказал вице-премьер, пишет «Коммерсант».

Как сообщалось ранее, Минкомсвязь РФ разработала проект указа президента РФ о проведении в Москве с 1 марта 2020 года эксперимента по выпуску электронных паспортов и мобильного приложения, а также по их применению для получения госуслуг.

Целью эксперимента является разработка и запуск инфраструктуры выпуска, выдачи и использовании электронного паспорта на территории города Москвы, пишут «Известия».

Электронные паспорта будут представлять собой пластиковую карту с чипом. Выдача бумажных паспортов прекратится в 2022 году.

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