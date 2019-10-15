Названы сроки начала выдачи электронных паспортов

Эксперимент по выдаче электронных паспортов для россиян может начаться в Москве уже в марте следующего года.

Минкомсвязь РФ разработала проект указа президента РФ о проведении в Москве с 1 марта 2020 года эксперимента по выпуску электронных паспортов и мобильного приложения, а также по их применению для получения госуслуг.

Целью эксперимента является разработка и запуск инфраструктуры выпуска, выдачи и использовании электронного паспорта на территории города Москвы, пишут «Известия».

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что почти 60% россиян не готовы перейти на электронные паспорта. Они опасаются, что цифровой документ недостаточно надежен.