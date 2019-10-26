Японских туристов привезут на Курилы 30 октября

Первая группа японских туристов посетит Курилы с 30 ноября по 4 ноября в рамках пилотного тура. Регулярные турпоездки японцев на Курилы планируют запустить в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении Ростуризма по итогам встречи главы ведомства Зарины Догузовой с главой Японской туристической организации Хироси Табатой.

«Табата сообщил о больших ожиданиях от пилотного тура, который организуется в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, договоренность о налаживании которой была достигнута лидерами двух стран»,— сказано в сообщении.

Как уточняет «Коммерсант», согласно плану поездки, группа из 50 человек — туристов и чиновников — осмотрит православные храмы и местные музеи на острове Кунашир и побывает на горячих источниках и в Белых скалах на острове Итуруп.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио до сих пор оспаривает их принадлежность.

Ранее посольство России в Японии отреагировало на предложение губернатора Токио Юрико Коикэ провести олимпийские состязания на Курилах. В дипмиссии напомнили, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом и российские южные Курилы к ним не относятся.