Первоклашек обучат правилам дорожного движения
Вице-премьер Максим Акимов поручил Минпросвещения и МВД России увеличить количество тем по безопасности дорожного движения в школе.
До 31 марта 2020 года ведомства должны внедрить новшество в образовательных учреждениях.
Более того, планируется на этапе начального, основного и среднего общего образования регулярное проведение «минуток безопасности» дорожного движения, пишут «РИА Новости».
Ранее стало известно о том, что правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, в тех случаях, если в машине находятся несовершеннолетние.
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