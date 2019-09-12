Первоклашек обучат правилам дорожного движения

Вице-премьер Максим Акимов поручил Минпросвещения и МВД России увеличить количество тем по безопасности дорожного движения в школе.

До 31 марта 2020 года ведомства должны внедрить новшество в образовательных учреждениях.

Более того, планируется на этапе начального, основного и среднего общего образования регулярное проведение «минуток безопасности» дорожного движения, пишут «РИА Новости».

Ранее стало известно о том, что правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, в тех случаях, если в машине находятся несовершеннолетние.