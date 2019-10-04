Первого жителя РФ оштрафуют по закону о курении на балконе

В городе Изобильном Ставропольского края привлекут к ответственности первого нарушителя закона о «запрете курения на балконах». Из-за его неосторожных действий произошел пожар в многоквартирном доме.

Происшествие случилось в полдень 3 октября. Из-за курения вспыхнул пожар на балконе площадью 0,5 кв. м, передает Lenta.ru.

Виновник случившегося установлен. Ему грозит административная ответственность или штраф до 5 тыс. рублей.

Напомним, с 1 октября в России вступили в силу поправки в правила пожарной безопасности. Они запрещают использование открытого огня на балконах квартир и гостиниц.