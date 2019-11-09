Под Пермью осудили хотевшего расстрелять школьников подростка

В Пермском крае суд приговорил к шести годам 17-летнего бывшего студента местного сельскохозяйственного колледжа за подготовку массового убийства в школе.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники, молодой человек вдохновился идеей «шутинга» в социальных сетях. После этого он умудрился приобрести мачете, булаву, а также сделать две бомбы.

Студент планировал убийства в школе №10, однако ему не удалось зайти туда «из-за бдительности его сотрудников». И

здание также пишет, что позднее подросток попытался сделать это еще раз, но уже «попал в поле зрения оперативников»: изготовленные студентом бомбы и оружие были обнаружены в хозяйственной постройке.

В итоге Кунгурский городской суд признал молодого человека виновным в хранении и изготовлении взрывчатки (часть 1 статьи 222.1, статья 223.1 УК) и в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, пункт «и» части 2 статьи 105 УК).

Ранее в министерстве образования, науки и молодежи Крыма призвали «не напоминать и не популяризировать» имя студента, устроившего массовый расстрел в Керченском колледже. Тогда погиб 21 человек, еще 67 получили травмы. Нападавший покончил с собой.

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