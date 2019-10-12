Минобразования Крыма просит молчать о стрельбе в Керчи

Преподаватель Керченского политехнического колледжа Ольга Грищенко, которая пострадала при взрыве и стрельбе в учебном заведении в 2018 году, скончалась после длительного лечения.

Женщина перенесла множество операций, но в итоге не выдержала, сообщил директор колледжа Денис Колесник.

В ответ на это в министерстве образования, науки и молодежи Крыма ТАСС заявили, что Ольгу Грищенко не стоит причислять к жертвам страшной трагедии, чтобы «не напоминать и не популяризировать» имя напавшего.

17 октября 2018 года студент колледжа в Керчи Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу прямо в учебном заведении. Погиб 21 человек, еще 67 получили травмы. Нападавший покончил с собой.