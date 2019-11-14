Суд не стал кидать за решетку последователя «Свидетелей Иеговы»

Орджоникидзевской районный суд Перми обязал последователя «Свидетелей Иеговы» Алексея Мецгера выплатить штраф в 350 тысяч рублей по делу об участии в экстремистской организации. Прокуратура запрашивала ему три года реального срока.

По версии обвинения, Мецгер уговаривал верующих не покидать общину и «занимался превосходством религии "Свидетелей Иеговы"».

Сам Мецгер свою вину признавать отказался и заявлял, что он вообще не входил в организацию.

«Я не имею отношения к этому юридическому лицу, ведь запретили именно организацию. Сейчас меня судят за мою веру, а ее никто не запрещал», — приводит слова верующего 59.ru.

Как напоминает «Медиазона», ранее двое последователей организации — из Томска и Орла — получили по шесть лет колонии. Обвинение называло их руководителями местных общин.

«Свидетели Иеговы» были признаны экстремистской организацией Верховным судом в 2017 году. После этого множество ее последователей стали фигурантами уголовных дел. В США неоднократно заявляли, что организация не причастна к терроризму и требовали от России уважать права «Свидетелей Иеговы».

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