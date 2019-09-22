США требует от России уважать права «Свидетелей Иеговы»

Организация «Свидетели Иеговы» (запрещена в России) не причастна к терроризму, считают в госдепартаменте США.

По мнению американской стороны, решение саратовских судей посадить в тюрьму шестерых членов организации в корне неверно, так как эти люди не виноваты и выполняли мирную деятельность.

Глава пресс-службы госдепа Морган Ортэгус призвала правительство России уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять «Свидетелей Иеговы» в экстремизме, передает «Газета.ру».

Напомним, 20 сентября суд Саратова вынес приговор в отношении шестерых членов организации. Всех их отправили в колонию строго режима на сроки от двух до трех лет и шести месяцев.