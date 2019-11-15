Пермский подросток готовился убить в школе «минимум 50 человек»
Подросток из города Чердынь в Пермском крае планировал убить минимум 50 человек. О его планах узнали из школьной тетради.
О подготовке преступления сообщили в полиции. В тетради ученик написал, что нужно «достать деньги, достать оружие, сделать СВУ (самодельное взрывное устройство – прим.), выждать момент, убить минимум 50 человек».
Из записей следует, что школьник увлекался субкультрой АУЕ (расшифровывается как «Арестантский Уклад Един», неформальная группировка, прославляющая воровскую романтику).
Подросток не успел претворить план в жизнь. В настоящее время с ним работают специалисты, уточняет URA.RU.
Накануне в Благовещенске студент колледжа устроил стрельбу по одногруппникам. Погиб один человек, стрелок совершил самоубийство.
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