Пермский подросток готовился убить в школе «минимум 50 человек»

Подросток из города Чердынь в Пермском крае планировал убить минимум 50 человек. О его планах узнали из школьной тетради.

О подготовке преступления сообщили в полиции. В тетради ученик написал, что нужно «достать деньги, достать оружие, сделать СВУ (самодельное взрывное устройство – прим.), выждать момент, убить минимум 50 человек».

Из записей следует, что школьник увлекался субкультрой АУЕ (расшифровывается как «Арестантский Уклад Един», неформальная группировка, прославляющая воровскую романтику).

Подросток не успел претворить план в жизнь. В настоящее время с ним работают специалисты, уточняет URA.RU.

Накануне в Благовещенске студент колледжа устроил стрельбу по одногруппникам. Погиб один человек, стрелок совершил самоубийство.

Читайте нас в мобильном приложении