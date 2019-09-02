Пермская полиция преследует больного студента из Китая

Аспиранта Пермского классического университета из Китая Лю Янкуня поместили в Центр временного содержания после того, как полиция обнаружила у него в общежитие обезболивающие таблетки с родины.

Как рассказала «МБХ медиа» рассказала пресс-секретарь «Пермской гражданской палаты» Ирина Ковбасюк, молодой человек имеет ряд хронических заболеваний, в связи с чем он привез с собой из Китая лекарства.

Прибывшие в его комнату в общежитие полицейские изъяли у него 60 таблеток обезболивающего, в которых позднее эксперты обнаружили амфетамин. В отношении Янкуня возбудили уголовное дело по статье о приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере.

29 августа суд закрыл уголовное дело против аспиранта, однако позднее его вызвали в суд по административному делу. Основанием для этого послужил отказ студента пройти медосмотр в момент первого задержания.

После этого Янкуня поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. Там, по данным издания, его допрашивают без адвоката, а сокамерник запугивает его словами «Ты умрёшь».

Ранее выяснилось, что террористы начали вербовать иностранных студентов в российских вузах.