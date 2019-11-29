В Перми стая собак едва не растерзала семилетнего ребенка

В Перми стая собак набросилась на троих мальчиков, катавшихся с горки. Один из покусанных детей госпитализирован в тяжелом состоянии.

О случившемся на своей странице в Instagram рассказал глава города Дмитрий Самойлов.

«Стая собак в частном секторе Висима (микрорайон Перми) напала на трех мальчиков, которые в логу катались с горки. Один из них в тяжелом состоянии доставлен в краевую детскую клиническую больницу», — написал Самойлов.

Он добавил, что главврач больницы взял состояние ребенка под личный контроль. Семье пострадавшего мальчика обещали оказать всю необходимую помощь.

В следственном управлении СКР по Пермскому краю Ura.ru рассказали, что госпитализированному ребенку семь лет. Нападение на детей увидел один из жителей микрорайона. Он бросился на помощь, отогнал собак и вызвал скорую помощь.

Сейчас по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками службы, отвечающими за отлов безнадзорных животных в Перми, возбуждено уголовное дело.

Ранее в алтайском селе ввели карантин после нападения на жителей обезумевших от голода лис.

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