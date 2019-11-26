МЦД перевезли за день полмиллиона пассажиров

Первые два Московских центральных диаметра 25 ноября перевезли рекордные 513 тыс. пассажиров.

Это на 9% больше, чем за аналогичный период на прошлой неделе. Это самый высокий показатель с момента запуска. МЦД-1 (Белорусско-Савеловский) перевез 242 тысячи человек, а МЦД-2 (Курско-Рижский) — 271 тысячу, сообщают «Известия».

Напомним, 21 ноября было запущено движение по двум первым веткам наземного метро: «Одинцово–Лобня» и «Нахабино–Подольск».

Протяженность двух маршрутов из Одинцово в Лобню и из Нахабино в Подольск через Москву составляет 132 километра. На диаметрах будет 57 станций.

Московские центральные диаметры – проект реконструкции железнодорожных линий в Москве и Подмосковье. Планируется построить 5 маршрутов, которые свяжут в сквозные диаметры 10 направлений железнодорожного узла.

Руководство Московских центральных диаметров пустит по недавно запущенным линиям дополнительные составы.

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