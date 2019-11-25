На МЦД пустят дополнительные поезда

На МЦД пустят дополнительные поезда

Фото: сайт правительства города Москвы

Руководство Московских центральных диаметров пустит по недавно запущенным линиям дополнительные составы.

Это будет происходить в часы пик. Кроме того, принято решение сократить интервалы между ними. В МЦД отмечают, что внимательно следят за отзывами пользователей нового типа столичного транспорта и стараются сделать поездки пассажиров комфортнее, сообщают «Известия».

Напомним, 21 ноября было запущено движение по двум первым веткам наземного метро: «Одинцово–Лобня» и «Нахабино–Подольск».

Протяженность двух маршрутов из Одинцово в Лобню и из Нахабино в Подольск через Москву составляет 132 километра. На диаметрах будет 57 станций.

Московские центральные диаметры – проект реконструкции железнодорожных линий в Москве и Подмосковье. Планируется построить 5 маршрутов, которые свяжут в сквозные диаметры 10 направлений железнодорожного узла.

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