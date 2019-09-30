Переодетый в штатское спецназ России засекли в Норвегии

На архипелаге Шпицберген и в материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа. На них обратили внимание самолеты США, которые проводили разведсъемку с воздуха.

Они предоставили Норвегии соответствующие фотографии. По данным источников, спецназ изучал инфраструктуру и проводил разведку. При этом на материке действовали переодетые бойцы спецназа, отмечает Lenta.ru.

В Минобороны Норвегии отказались комментировать присутствие российских военных. Они могли оказаться там в связи с учениями.

Напомним, учения Северного флота идут с 5 августа и продлятся около двух месяцев. Военные уже провели более 200 корабельных учений.