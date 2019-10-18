Перемирие в Сирии сорвано вопреки соглашению с США
Несмотря на заключенное накануне соглашение между Турцией и США о перемирии в Северной Сирии, сегодня утром в этом регионе возобновилась стрельба из артиллерии.
Отмечается, что атакам подвергся город Рас-эль-Айн. Там была слышна стрельба и виден дым от обстрела над несколькими кварталами.
Официальных комментариев со стороны турецких военных пока нет, пишет «Коммерсант».
Ранее сообщалось, что в результате четырехчасовых переговоров вице-президента США Майка Пенса с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, Анкара согласилась прекратить огонь в Сирии на пять суток.
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