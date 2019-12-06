Перед россиянами объяснились за «обман» с шоколадом и порошком

Отличия в составе производимых для России и Европы стиральных порошков Persil, Ariel и шоколада Lindt связаны с разными нормативными требованиям и не стоит считать данную ситуацию намеренным обманом покупателей. Об этом сказали в Роскачестве.

По данным представителя ведомства, производители корректируют состав в зависимости от требований того или иного государства. В частности, в России и странах Евросоюза различаются нормативы содержания пестицидов и антибиотиков, передает ИА Regnum.

Ранее Федеральная антимонопольная служба увидела различия в порошках и шоколаде, который делают для России и Европы. Так, по содержанию органических кислот в шоколаде Lindt отличия доходили до 220%. У порошков Persil, Ariel оказались разные показатели «пенообразующая способность» и «моющая способность». Купленного в Европе порошка для стирки нужно было в 1,5-2 раза меньше.



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