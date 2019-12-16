Перечислены самые нужные профессии в России в 2020 году

Самыми востребованными в 2020 году будут профессии водителя, разнорабочего, официанта, повара, курьера и продавца. Соответствующее исследование провел сервис подбора персонала «Работа.ру».

В следующем году будет высокий спрос на узкопрофильных специалистов. Предпринимателей заинтересуют профессии в сферах онлайн-маркетинга, IT и HR, пишет «ПолитЭксперт».

В исследовании сказано, что многие профессии будут меняться в зависимости от уровня развития технологий, но большинству специальностей бояться нечего – роботы не отнимут у них работу.

В ноябре россиян предупредили об исчезновении таких профессий, как водитель такси, продавец и грузчик. Причиной вымирания называли то, что указанным специалистам не нужны творческий подход и развитое мышление.

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