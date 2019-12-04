Пепси и кола в России станут не такими сладкими

Российские производители безалкогольных напитков приняли решение в течение пяти лет снизить долю сахара в своей продукции на 10%. Соответствующее соглашение подпишут PepsiCo, IDS Borjomi Russia, «Coca-Cola HBC Россия», УК«Черноголовка», «Холдинг аква» (производитель «Ессентуков») и другие.

Кроме снижения сахара, компании обязуются ввести в ассортимент напитки в упаковках менее 500 мл и не рекламировать свою продукцию в СМИ, так как их аудитория — дети до 12 лет. Документ будет подписан 4 декабря, уточняют «Ведомости».

Его основная идея — стимулирование рационального потребления, рассказал президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков. Сладкая газировка не вредит здоровью, но ее потребление должно быть разумным, отметил он.

Содержание сахара некоторые производители снижают уже сейчас. Это связано с падением спроса на сладкие напитки. С октября 2018 года по сентябрь 2019 их потребление сократилось на 4,9%. Спрос на напитки без сахара или с пониженным содержанием вырос на 21,6%.

Ранее в ассортименте Coca-Cola появилась слабоалкогольная газировка.



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