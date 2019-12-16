В Пензе в ДТП с участием пяти машин погиб ребенок

В Пензе в ДТП с участием пяти машин погиб ребенок

фото: Ysia.ru

В воскресенье, 15 декабря 2019 года, в Пензе произошло массовое ДТП. ЧП случилось около девяти часов вечера.

На участке М-5 столкнулись пять автомобилей. От полученных в результате аварии травм на месте скончался 4-летний мальчик — пассажир ВАЗ-2114. Женщина, которая была за рулем этого автомобиля госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции работают на месте происшествия, пишет «РИА Новости».

Ранее смертельное ДТП с двумя автомобилями произошло в Сочи. В результате автоаварии погибли четыре человека, еще один пострадал.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
 
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!