В Пензе в ДТП с участием пяти машин погиб ребенок
В воскресенье, 15 декабря 2019 года, в Пензе произошло массовое ДТП. ЧП случилось около девяти часов вечера.
На участке М-5 столкнулись пять автомобилей. От полученных в результате аварии травм на месте скончался 4-летний мальчик — пассажир ВАЗ-2114. Женщина, которая была за рулем этого автомобиля госпитализирована.
По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции работают на месте происшествия, пишет «РИА Новости».
Ранее смертельное ДТП с двумя автомобилями произошло в Сочи. В результате автоаварии погибли четыре человека, еще один пострадал.
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