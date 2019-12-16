В Пензе в ДТП с участием пяти машин погиб ребенок

В воскресенье, 15 декабря 2019 года, в Пензе произошло массовое ДТП. ЧП случилось около девяти часов вечера.

На участке М-5 столкнулись пять автомобилей. От полученных в результате аварии травм на месте скончался 4-летний мальчик — пассажир ВАЗ-2114. Женщина, которая была за рулем этого автомобиля госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции работают на месте происшествия, пишет «РИА Новости».

Ранее смертельное ДТП с двумя автомобилями произошло в Сочи. В результате автоаварии погибли четыре человека, еще один пострадал.

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