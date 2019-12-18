Пенсионный фонд перестает зависеть от федерального бюджета
Пенсионный фонд России в связи с опережающим ростом страховых взносов стал меньше зависеть от федерального бюджета страны, заявил председатель правления ПФР Антон Дроздов.
По его словам, сейчас страховые взносы составляют более 2/3 от всех доходов Пенсионного фонда. Это позитивная тенденция, которая говорит об укреплении финансовой стабильности фонда, отметил Дроздов РИА «Новости».
Ранее в ПФР заявляли, что россиянам могут приостановить выплату пенсий в том случае, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств.
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