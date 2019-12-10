Россиянам могут приостановить выплату пенсий в том случае, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, сообщили в Пенсионном фонде России.

Это может коснуться тех людей, за которых деньги по доверенности получает другой человек. Всё это может предотвратить возможность незаконного получения денег, например, в случае смерти пенсионера.

Как отмечают в ПФР при отсутствии возможности явиться лично, можно обратиться к специалистам мобильной клиентской службы, которые могут приехать и зафиксировать получение денег на дому, сообщает «Российская газета».

Ранее сообщалось о том, что Для возобновления индексации пенсий работающих пенсионеров потребуется порядка 368 миллиардов рублей, заявил руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Он подчеркнул. что на данный момент суммы, необходимой для восстановления индексации работающим пенсионерам в 2020 году, нет.

«Это большие деньги», — цитирует ТАСС слова главы ПФР.

Напомним, индексация пенсии работающих пенсионеров была прекращена в 2016 году. У неработающих пенсионеров пенсия по старости будет проиндексирована с 1 января 2020 года на 6,6%.

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