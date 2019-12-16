Пенсионные накопления россиян заморозили до 2023 года

В России до 2022 года включительно продлена заморозка накопительной части пенсии. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин.

Отчисления россиян в размере 6% от заработной платы с 2014 года направляют в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Данная норма будет действовать до конца 2021 года. Новый закон предусматривает продление этого порядка на весь 2022 год, уточняет ТАСС.

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова объясняла, что закон носит технический характер. С принятием документа доходы бюджета Пенсионного фонда России увеличатся на 634 млрд рублей.

Ранее Минфин и Центробанк России представили проект реформы накопительной пенсии под названием «гарантированный пенсионный план». Среди его достоинств называли добровольное подключение к системе и возможность получать налоговый вычет до 6% на взносы.

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