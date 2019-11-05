Пенсионные накопления в РФ могут разрешить тратить на жилье

Пенсионные накопления в РФ могут разрешить тратить на жилье

Фото: Pixabay

В Госдуму внесен на рассмотрение проект закона, который предлагает дать россиянам право тратить пенсионные накопления до выхода на пенсию. Минфин согласился рассмотреть поступившую инициативу.

Документ разработан депутатом от «Единой России» Дмитрием Скривановым. Он предлагает дать возможность россиянам расходовать средства на улучшение жилищных условий, получение образования, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Скриванов подчеркивает, что если закон будет принят, граждане смогут получать деньги в собственность, как это происходит с материнским капиталом.

Ранее в России представили новую систему пенсионных накоплений. Россияне смогут отчислять на пенсию любую сумму от зарплаты, 6% взносов не станут облагать НДФЛ. Получить накопления можно в течение 15 лет после выхода на пенсию или спустя 30 лет после начала отчислений.

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