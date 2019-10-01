Для пенсионеров Подмосковья сделали медосмотры с «доставкой»
С 2020 года пенсионеров из деревень и сел Московской области начнут доставлять в больницу на медосмотр. Для этого региональные власти закупили 54 машины марки «Луидор».
На них будут работать мобильные бригады, в состав которых входят водитель, специалист по соцработе и медик. Услуга будет предоставляться бесплатно и не требует заблаговременной записи.
Часть транспорта оснащена подъемниками для колясочников. В комплекте с машинами идут ходунки, костыли и коляска, уточняет телеканал «360».
Машины куплены в рамках нацпроекта «Демография» и программы «Старшее поколение». Проект рассчитан для помощи пенсионерам старше 65 лет.
Сейчас в Подмосковье проживают около 3 млн пожилых людей. Почти 200 тыс. пенсионеров живут в удаленной местности.
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