Для пенсионеров Подмосковья сделали медосмотры с «доставкой»

С 2020 года пенсионеров из деревень и сел Московской области начнут доставлять в больницу на медосмотр. Для этого региональные власти закупили 54 машины марки «Луидор».

На них будут работать мобильные бригады, в состав которых входят водитель, специалист по соцработе и медик. Услуга будет предоставляться бесплатно и не требует заблаговременной записи.

Часть транспорта оснащена подъемниками для колясочников. В комплекте с машинами идут ходунки, костыли и коляска, уточняет телеканал «360».

Машины куплены в рамках нацпроекта «Демография» и программы «Старшее поколение». Проект рассчитан для помощи пенсионерам старше 65 лет.

Сейчас в Подмосковье проживают около 3 млн пожилых людей. Почти 200 тыс. пенсионеров живут в удаленной местности.